«Я бы никогда не стал ставить против него». Кросби — о количестве очков Макдэвида в сезоне
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Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби считает, что нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид может набрать 170 очков за сезон. В прошлом регулярном чемпионате капитан «Эдмонтона» первым в XXI веке достиг отметки 150 очков, набрав 153 (64+89) балла в 82 играх.
«Я не думал, что он наберёт 150 очков, но он нашёл способ это сделать. Не думаю, что для него есть что-то недостижимое в плане набора очков. Он с каждым сезоном выходит на новый уровень игры. Я бы никогда не стал ставить против него», – цитирует Кросби пресс-служба лиги.
В последний раз в НХЛ отметку в 170 очков за сезон преодолевал легендарный нападающий «Питтсбурга» Марио Лемье. В сезоне-1988/1989 «Супер Марио» набрал 199 (85+114) очков в 76 играх.
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