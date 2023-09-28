«Он перешёл грань дозволенного». Арбитр матча СКА — «Сибирь» — об удалении Ротенберга

Арбитр предсезонного матча СКА – «Сибирь» (6:3) Алексей Васильев рассказал об удалении главного тренера армейцев Романа Ротенберга до конца игры.

«Сибирь» стала играть в жёсткий хоккей, без прокатов, применяя силовые приёмы, некоторые из которых выходили за рамки правил. В частности, удар Ильи Морозова против Захара Бардакова. Роман Борисович, заступаясь за игроков, немного «закипел» и перешёл грань дозволенного. Пришлось его удалить, выбора не было — иначе на льду начался бы полный бардак.

Как Ротенберг ведёт себя с судьями? По-разному. Как правило – спокойно. Иногда проявляет эмоции, но это свойственно всем. Очень редко «закипает». В таком случае общаться с ним тяжело, как и с любым другим человеком», — приводит слова Васильева сайт КХЛ.