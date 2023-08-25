Тренер СКА Ротенберг был удалён в матче турнира имени Пучкова с «Сибирью»

В эти минуты проходит матч предсезонного турнира имени Николая Пучкова, в котором встречаются санкт-петербургский СКА и новосибирская «Сибирь». Команды играют в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. После двух периодов СКА выигрывает со счётом 3:2.
В концовке второго периода защитник «Сибири» Илья Морозов толкнул на борт нападающего СКА Захара Бардакова. Этот эпизод вызвал недовольство у главного тренера СКА Романа Ротенберга, который нецензурно обращался к тренерскому штабу «Сибири» и выскочил на лёд. Морозов и Ротенберг были удалены до конца игры.
В первом периоде в составе «Сибири» отличились Тейлор Бек (в большинстве) и Артём Жуков. Во втором игровом отрезке армейцы забросили три шайбы в большинстве: голами отметились Иван Демидов, Илья Федотов и Сергей Сапего.
- 25 августа 2023
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