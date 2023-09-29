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Криштоф впечатывал Дыбленко в борт, Фёдоров дискутировал с судьёй. Фото победы ЦСКА

Вчера, 28 сентября, в Москве состоялся матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ЦСКА играл с «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 7:1.

На седьмой минуте первого периода Данил Юртайкин с передач Никиты Нестерова и Фредрика Классона открыл счёт в матче.

На девятой минуте второго периода Виталий Абрамов с передач Максима Соркина и Даррена Дица упрочил преимущество армейцев. На 11-й минуте периода Владислав Провольнев с передачи Михаила Григоренко сделал счёт 3:0. На 14-й минуте периода Прохор Полтапов с передачи Николая Макарова довёл счёт до крупного. В конце второй двадцатиминутки Михаил Григоренко и Константин Окулов сделали счёт 6:0.

На 13-й минуте третьего периода Дмитрий Завгородний с передачи Борна Рендулича размочил счёт в игре. В конце матча окончательный счёт установил Данил Юртайкин.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Сочи» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.