Нестеров — об игре ЦСКА: мы вместе в яму попали, вместе из неё и выбираемся

Защитник и капитан московского ЦСКА Никита Нестеров после победы над «Сочи» (7:1) заявил, что не винит тренеров в неудачной игре армейского клуба.

«Очень важно, что наши нападающие сегодня забросили много шайб, почувствовали свою игру. Будут продолжать в том же духе. Да, вся команда потихоньку нащупывает свой хоккей, но до идеала ещё далеко. Нам ещё нужно работать и работать. Игроки и тренерский штаб — все одно целое. Мы вместе в яму попали, вместе из неё и выбираемся. Ни в коем случае нельзя винить тренерский штаб в неудачах. Тренеры нам помогают, мы работаем, а результат придёт», — цитирует Нестерова «РИА Новости Спорт».

В следующем матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ ЦСКА сыграет дома с «Витязем» 2 октября.