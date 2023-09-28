«Хватит кувыркаться, пора играть». Фёдоров — после разгромной победы ЦСКА над «Сочи»

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров оценил разгромную победу над «Сочи» (7:1).

«Ребят с победой, наших болельщиков с победой, хорошо поддерживали. Удалось сыграть все 60 минут. Удаления были необязательны, где-то потеряли концентрацию. В общем и целом игра оставила хороший осадок, но останавливаться на достигнутом мы не будем. Ещё есть над чем работать, есть определённые проблемы. Я рад за темп команды и то, с какой спортивной злостью мы играли.

Не знал, что до сегодняшней игры ЦСКА 22 раза подряд победил «Сочи». Не согласен, что в ворота соперника сегодня «всё залетело» — это мы создавали. Получилось со спортивной злостью сделать то, что мы умеем. Рад, что ребята нашли путь к воротам соперника.

Переход Абрамова на позицию центрфорварда — это не эксперимент. Виталий от рождения центральный, он только в нашей команде играл с краю. Любому центральному, на мой взгляд, игра с краю должна даваться легче. У нас были травмы, поэтому, не долго думая, решили использовать Абрамова в центре звена с Окуловым и Плотниковым. Ребята отдались процессу, пусть и не без ошибок. А потом решили пойти другим путём.

У нас было запланированное собрание перед игрой. Были озвучены моменты, где мы не совсем правильно играем. И, конечно, много говорили о характере и спортивной злости, о том, что ЦСКА — великий клуб. Хватит кувыркаться, пора играть», — цитирует Фёдорова сайт КХЛ.

В следующем матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ ЦСКА сыграет дома с «Витязем» 2 октября.