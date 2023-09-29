Браташ: за 68 бросков «Лада» не забила ни одной шайбы, но зато взяла два очка

Главный тренер «Лады» Олег Браташ подвёл итоги гостевого матча регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (0:1 ОТ). В прошлой игре тольяттинцы уступили дома «Трактору» (0:1 ОТ).

«Хорошая, боевая и равная игра, что отражается и в количестве бросков, причём довольно приличном. Тот, кто смотрел игру, вряд ли скажет, несмотря на счёт, что команды играли только в обороне. Другое дело, что не могли реализовать броски до овертайма, у соперника в дополнительное время это получилось. Одно очко – лучше, чем ничего, но хуже, чем два. Здесь пессимисты и оптимисты должны решать, что такое одно очко – хорошо это или плохо.

Оба вратаря сыграли очень надёжно, повторю, что количество бросков было достаточное, но голкиперы сыграли безупречно и поэтому такой результат. Что касается нашей команды, то у нас и в прошлой игре было 34 броска, и в этой игре столько же, то есть за 68 бросков мы не забили ни одной шайбы. Но зато два очка, поэтому опять вопрос, как к этому относиться – оптимистично или пессимистично. Стабильно не забивать – это плохо, а стабильно не пропускать – это хорошо», — приводит официальный сайт КХЛ слова Браташа.