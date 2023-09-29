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Результаты матчей КХЛ 28 сентября, обзор игр, видео голов, турнирная таблица, расписание матчей 29 сентября

«Торпедо» обыгрывает всех подряд, злой ЦСКА уничтожил «Сочи». Итоги дня в КХЛ
Денис Лутченко
Итоги дня в КХЛ
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«Витязь» наконец-то победил, а в Череповце заменили обоих вратарей.

28 сентября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось пять матчей. Подводим их итоги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 сентября 2023, четверг. 16:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
2 : 3
Б
Адмирал
Владивосток
0:1 Фьоре (Горшков, Лисовец) – 01:25 (5x5)     0:2 Корбит (Варфоломеев, Гутик) – 24:19 (5x4)     1:2 Оберг (Барбер, Скленичка) – 38:06 (5x3)     2:2 Барбер (Скленичка, Оберг) – 43:05 (5x4)     2:3 Граовац – 65:00    

Фирменным стилем «Адмирала» Тамбиева стало втапливание газа в пол в дебюте матча — вот и сегодня на 25-й минуте встречи «Адмирал» вёл 2:0 и сильно перебрасывал «Барыс». Интересно, что после жёсткой критики главного тренера оба иностранных форварда «моряков» успели отметиться голами. Однако в таком темпе «Адмирала» хватило ненадолго, и «Барыс» сравнял счёт, жёстко загрузив Павла Хомченко бросками. Тем не менее в серии буллитов «Адмирал» выиграл, а местные журналисты после матча закусились с Леонидом Тамбиевым.

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Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 сентября 2023, четверг. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 1
ОТ
Ак Барс
Казань
1:0 Артамонов (Коваленко, Летунов) – 17:58 (5x4)     1:1 Кагарлицкий (Адамчук, А. Радулов) – 40:59 (5x5)     2:1 Атанасов (Коваленко, Конюшков) – 61:09 (4x3)    

Несмотря на скромный счёт, игра в Нижнем Новгороде зрителей скучать точно не заставила. В первом периоде после блестящей передачи Николая Коваленко счёт открыл Никита Артамонов — для 17-летнего форварда это первая шайба в КХЛ. В дебюте третьего периода Дмитрий Кагарлицкий сравнял счёт, а между этим уместилась тонна моментов, нереализованного большинства и классных спасений. Победный гол в овертайме «Торпедо» на счету Василия Атанасова — и снова классный ассист отдал Коваленко. Нижегородцы укрепили своё лидерство в лиге.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 сентября 2023, четверг. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 5
Спартак
Москва
1:0 Аймурзин (Пилипенко) – 00:34 (5x5)     2:0 Моисеев (Муханов) – 02:29 (5x5)     2:1 Голдобин (Порядин, Морозов) – 17:14 (5x5)     2:2 Цыплаков (Локтионов) – 23:26 (5x5)     2:3 Зайцев (Беляев, Рубцов) – 26:11 (5x5)     2:4 Заседа (Пашин, Рукавишников) – 28:30 (5x5)     2:5 Цыплаков (Пашин, Вишневский) – 30:55 (5x3)     3:5 Ильин (Абросимов, Давыдов) – 39:57 (5x5)    

В Череповце две атакующие команды должны были дать огня — и уже к третьей минуте хозяева вели 2:0, заставив «Спартак» поменять вратаря. Однако «Северсталь» остаётся молодой командой, которая склонна к провалам, и во втором периоде гости отметились четырьмя шайбами за семь минут, после чего вратаря пришлось менять уже хозяевам. Новичок «сталеваров» Никита Коростелёв очков не набрал, но получил пятиминутный штраф.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 сентября 2023, четверг. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
1 : 0
ОТ
Лада
Тольятти
1:0 Галузин (Рой, Яремчук) – 60:29 (3x3)    

0:0 в Балашихе были вполне ожидаемым результатом во встрече серого «Витязя» и «Лады», которая никому играть не даёт. Дмитрий Шикин и Владислав Подъяпольский совместными усилиями отразили 68 бросков в основное время, а в овертайме гол Владимира Галузина принёс подмосковной команде долгожданную победу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 сентября 2023, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
7 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Юртайкин (Нестеров, Классон) – 06:22 (5x5)     2:0 Абрамов (Соркин, Диц) – 28:12 (5x4)     3:0 Провольнев (Григоренко) – 30:55 (5x5)     4:0 Полтапов (Макаров) – 33:39 (5x5)     5:0 Григоренко (Нестеров) – 37:00 (5x4)     6:0 Окулов (Карнаухов, Плотников) – 38:06 (5x5)     6:1 Завгородний (Рендулич, Грэм) – 52:38 (5x5)     7:1 Юртайкин (Абрамов, Панкратов) – 59:55 (5x5)    

ЦСКА потихоньку опускался в таблице, а телеграм-каналы, близкие к руководству клуба, начали давать загадочные намёки. Судя по всему, игроки армейцев отставки Фёдорова не хотят, потому что сегодня чемпион сыграл как те самые гориллы из клетки. За 40 минут ЦСКА совершил 60 бросковых попыток и забросил шесть шайб, причём все голы были забиты разными людьми. В третьем периоде игра успокоилась, и его самым ярким событием стал тот факт, что на последних секундах Данил Юртайкин оформил дубль.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Турнирная таблица КХЛ

Матчи 29 сентября

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 сентября 2023, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
29 сентября 2023, пятница. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Не начался
Амур
Хабаровск
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П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
29 сентября 2023, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Авангард
Омск
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П1
X
П2
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