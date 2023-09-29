«Торпедо» обыгрывает всех подряд, злой ЦСКА уничтожил «Сочи». Итоги дня в КХЛ

28 сентября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось пять матчей. Подводим их итоги.

Фирменным стилем «Адмирала» Тамбиева стало втапливание газа в пол в дебюте матча — вот и сегодня на 25-й минуте встречи «Адмирал» вёл 2:0 и сильно перебрасывал «Барыс». Интересно, что после жёсткой критики главного тренера оба иностранных форварда «моряков» успели отметиться голами. Однако в таком темпе «Адмирала» хватило ненадолго, и «Барыс» сравнял счёт, жёстко загрузив Павла Хомченко бросками. Тем не менее в серии буллитов «Адмирал» выиграл, а местные журналисты после матча закусились с Леонидом Тамбиевым.

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Несмотря на скромный счёт, игра в Нижнем Новгороде зрителей скучать точно не заставила. В первом периоде после блестящей передачи Николая Коваленко счёт открыл Никита Артамонов — для 17-летнего форварда это первая шайба в КХЛ. В дебюте третьего периода Дмитрий Кагарлицкий сравнял счёт, а между этим уместилась тонна моментов, нереализованного большинства и классных спасений. Победный гол в овертайме «Торпедо» на счету Василия Атанасова — и снова классный ассист отдал Коваленко. Нижегородцы укрепили своё лидерство в лиге.

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В Череповце две атакующие команды должны были дать огня — и уже к третьей минуте хозяева вели 2:0, заставив «Спартак» поменять вратаря. Однако «Северсталь» остаётся молодой командой, которая склонна к провалам, и во втором периоде гости отметились четырьмя шайбами за семь минут, после чего вратаря пришлось менять уже хозяевам. Новичок «сталеваров» Никита Коростелёв очков не набрал, но получил пятиминутный штраф.

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0:0 в Балашихе были вполне ожидаемым результатом во встрече серого «Витязя» и «Лады», которая никому играть не даёт. Дмитрий Шикин и Владислав Подъяпольский совместными усилиями отразили 68 бросков в основное время, а в овертайме гол Владимира Галузина принёс подмосковной команде долгожданную победу.

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ЦСКА потихоньку опускался в таблице, а телеграм-каналы, близкие к руководству клуба, начали давать загадочные намёки. Судя по всему, игроки армейцев отставки Фёдорова не хотят, потому что сегодня чемпион сыграл как те самые гориллы из клетки. За 40 минут ЦСКА совершил 60 бросковых попыток и забросил шесть шайб, причём все голы были забиты разными людьми. В третьем периоде игра успокоилась, и его самым ярким событием стал тот факт, что на последних секундах Данил Юртайкин оформил дубль.

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Матчи 29 сентября