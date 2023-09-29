Форвард «Лады» Сафин: три поражения в овертаймах из трёх — это плохой результат

Форвард «Лады» Остап Сафин прокомментировал гостевое поражение от «Витязя» (0:1 ОТ) в регулярном чемпионате КХЛ.

«В этом матче не получилось забить. Самое главное – это забивать голы, по другому матч не выиграть. Если мы не будем бросать и рваться к воротам, а будем просто кататься и делать всякие «перепасы», то мы не забьем. Нужно лезть на ворота, забивать голы «с мясом». Но пока у нас так — мы уже второй матч не забиваем, проигрывая в овертайме.

С чем связано то, что в атаке «Лада» выглядела не лучшим образом? Я думаю, что мы не лучшим образом смотрелись в атаке только в начале матча, а уже во втором и третьем периодах взяли инициативу в свои руки. Создавали моменты, которые надо было реализовать, но не получилось. В следующем матче нужно кровь из носу рваться к воротам соперника и забивать.

Что не получается в овертаймах, в которых команда потерпела уже три поражения? Делаем ошибки в обороне, которых быть не должно. Надо разбирать овертайм, как в нём играть, потому что три поражения из трёх — это плохой результат. Нужно готовиться к овертаймам, правильно играть и не допускать ошибок», — приводит официальный сайт «Лады» слова Сафина.