Галузин — о победе над «Ладой»: вся команда «Витязь» «звенела» на 100 с лишним процентов

Нападающий «Витязя» Владимир Галузин подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ладой» (1:0 ОТ). Форвард забил единственный гол в игре и помог подмосковной команде прервать серию из восьми поражений подряд.

«Непростой матч в психологическом плане, потому что команда всё понимает, это живой организм. Все ребята переживали из-за серии поражений, поэтому переговорили внутри команды, что надо больше потерпеть, сыграть со счётом 1:0, 2:1, в первую очередь обратить внимание на свои ворота, начать от печки. В этом матче все бились и, как итог, где-то боженька нас наградил таким голом в овертайме за то, что мы терпели, мы работали все 60 с копейками минут. Помогали вратарям, подчищали, сегодня вся команда «звенела» на 100 с лишним процентов. Сейчас передохнём, надеюсь, эти положительные эмоции дадут нам толчок вверх как команде», — приводит официальный сайт КХЛ слова Галузина.