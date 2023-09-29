«Он провёл хорошую игру». Овечкин оценил дебют Мирошниченко в НХЛ за «Вашингтон»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин оценил дебютный матч форварда Ивана Мирошниченко в НХЛ. 19-летний россиянин в предсезонном матче с «Детройтом» (4:3) отметился двумя результативными передачами и был признан второй звездой встречи.

«Он отдал две результативные передачи и имел довольно хорошие шансы на гол. Ты нервничал? (спросил Овечкин у Мирошниченко и получил ответ: «В первом периоде эмоции зашкаливали!») Первый период был для него эмоциональным. Но во втором и третьем, я думаю, он вроде как понял, что происходит, и я думаю, что в целом он провёл хорошую игру.

Приятно видеть, как молодые игроки подходят к тренировочному сбору в форме. Я думаю, для них очень важно получить этот опыт, чтобы поиграть со мной, Оши, Бэки. Это хороший урок, своего рода маленький шаг вперёд», — цитирует Овечкина The Hockey News.