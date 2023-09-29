«Я могу забивать больше». Капризов оценил свой дубль в предсезонном матче с «Колорадо»

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов оценил свой первый матч в текущей предсезонке НХЛ. Во встрече с «Колорадо» россиянин оформил дубль и помог «Уайлд» одержать победу со счётом 4:2.

«Два гола? У меня было много шансов в первом периоде. Я могу забивать больше. Надо работать над реализацией моментов. Первый матч всегда тяжёлый — ноги через 20 секунд становятся тяжёлыми. Но это был не самый плохой матч.

Думаю, все готовы. Я же говорю только о первой игре. Мы сколько месяцев не играли — четыре, пять? Я готов начать сезон. Сейчас я уже понимаю, чего ждать от тренировочного лагеря.

Как изменилось большинство? В сезоне увидим. Думаю, мы стараемся быть лучше. Посмотрим, сезон покажет. Хартман — великолепный игрок, всегда хорошо играет перед воротами, знает, что мы хотим сделать, всегда старается открыться. У него отличный бросок, думаю, лучше, чем у меня и у Цуки. Мы знаем, что делает Хартси, он знает, что мы хотим сделать», — сказал Капризов в интервью пресс-службе клуба.