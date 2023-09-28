Вратарь «Тампы» Андрей Василевский перенёс операцию и пропустит два месяца

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский перенёс операцию и пропустит два месяца регулярки НХЛ, сообщает пресс-служба «молний».

«Андрею Василевскому сегодня утром сделали микродискэктомию из-за грыжи поясничного отдела спины», — написано на сайте «Тампы». Напомним, ранее сообщалось, что у Василевского всего лишь небольшое повреждение.

Василевский — обладатель Кубка Стэнли 2020 и 2021 года, обладатель «Везина Трофи» 2019 года и «Конн Смайт Трофи» 2021 года, а также чемпион мира 2014 года в составе сборной России. В прошлом сезоне Василевский принял участие в 60 матчах с 91,5% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,65.

Ранее Василевский заявил, что планирует постепенно увеличивать нагрузки в тренировочном лагере, и рассказал о небольших изменениях в предсезонной подготовке.