Вратарь «Куньлуня» Смит показал свой новый великолепный шлем с драконами

Пресс-служба «Куньлуня» показала фотографии нового шлема вратаря китайской команды Джереми Смита. Новая вратарская маска содержит изображения на тематику Китая, среди которых особо выделяются драконы. Шлем выполнен в клубных цветах.

Фото: пресс-служба «Куньлуня»

Фото: пресс-служба «Куньлуня»

Фото: пресс-служба «Куньлуня»

Фото: пресс-служба «Куньлуня»

После 12 матчей текущего сезона-2023/2024 регулярного Фонбет чемпионата КХЛ «Куньлунь» занимает седьмое место в таблице Западной конференции.

Всего за «Куньлунь» Смит провёл 116 матчей, в которых одержал 31 победу с 91,2% отражённых бросков.

Следующий матч «Куньлунь» проведёт с «Амуром» 29 сентября. Матч пройдёт на домашней площадке китайской команды и начнётся в 19:30 мск.