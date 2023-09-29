Вратарь «Куньлуня» Смит показал свой новый великолепный шлем с драконами
Пресс-служба «Куньлуня» показала фотографии нового шлема вратаря китайской команды Джереми Смита. Новая вратарская маска содержит изображения на тематику Китая, среди которых особо выделяются драконы. Шлем выполнен в клубных цветах.
Фото: пресс-служба «Куньлуня»
Фото: пресс-служба «Куньлуня»
Фото: пресс-служба «Куньлуня»
Фото: пресс-служба «Куньлуня»
После 12 матчей текущего сезона-2023/2024 регулярного Фонбет чемпионата КХЛ «Куньлунь» занимает седьмое место в таблице Западной конференции.
Всего за «Куньлунь» Смит провёл 116 матчей, в которых одержал 31 победу с 91,2% отражённых бросков.
Следующий матч «Куньлунь» проведёт с «Амуром» 29 сентября. Матч пройдёт на домашней площадке китайской команды и начнётся в 19:30 мск.
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