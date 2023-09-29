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Девять россиян попали в топ-50 лучших хоккеистов NHL 24, Овечкин — за пределами топ-25

Сразу девять российских хоккеистов вошли в топ-50 лучших игроков в NHL 24.

Лучшим стал нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, чей рейтинг 94. Форвард занял восьмое место. 12-м стал нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин (93), 13-м — вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский (93). 16-е место занял голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин (92), 17-е — страж ворот «рейнджеров» Игорь Шестёркин (92). На 19-й строчке расположился нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов (92).

За пределами топ-20 оказались капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (28-е место, рейтинг — 91), центрфорвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин (38-е, 90) и правый крайний нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников (47-е, 89).

Отметим, что самый высокий рейтинг у лидера «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида — 97.