«Вашингтон» вышел из самого долгого отпуска за 9 лет. Что теперь будет с Кузнецовым и Ови?

В НХЛ стартовали тренировочные лагери. Эта же участь коснулась и «Вашингтона». И именно тренинг-кэмп «Кэпиталз» сейчас вызывает особый интерес публики. На что будет похожа команда под руководством нового главного тренера-новичка — Спенсера Карбери?

Что ж, первые дни дали ответы на некоторые вопросы. Мы собрали основные моменты, перестановки и комментарии с открытия тренировочного лагеря «Вашингтона».

Рассчитывают ли на Кузнецова?

Одним из важнейших вопросов, естественно, был возможный обмен Евгения Кузнецова. Нападающий провально выступил в минувшем чемпионате и регулярно фигурировал в слухах об уходе из «Вашингтона» в межсезонье.

«Я думаю, что Кузнецов был немного расстроен прошлогодним сезоном и ситуацией. Но он нам нужен. Он хороший игрок, и нам нужно, чтобы он был конкурентоспособным, чтобы наша команда была такой. Нужно, чтобы он играл на своём высшем уровне.

Я знаю, что Спенсер говорил с ним несколько раз. Я надеюсь, что он, как и остальные игроки, заряжен немного другой философией, новым молодым тренером. Спенсер полон энтузиазма, сейчас он выстраивает отношения с Кузнецовым. Думаю, это будет позитивно для него.

На мой взгляд, тот стиль, в котором Спенсер хочет играть, его философия игры подходит Кузнецову. Думаю, Кузя должен соответствовать этому и хорошо отвечать стилю игры.

При этом мы всё ещё ищем возможность для обмена. Мы продолжим переговоры с командами в течение года», — сказал генеральный менеджер «Кэпиталз» Брайан Маклеллан.

Евгений Кузнецов Фото: nhl.com

Сам Кузнецов не остался в стороне и выступил перед журналистами. Он более 10 минут общался с прессой и рассказал о здоровье, слухах про обмен и о беседе с новым главным тренером. Кузя выглядел более грустным, чем обычно, но, кажется, он предельно мотивирован.

«Как на меня повлияли слухи об обмене? Я в хорошем состоянии ментально. Я справляюсь с этим день за днём. Сегодня я здесь. И я отдам всё, что у меня есть, пытаясь помочь команде добиться успеха. Каждый день тренировки, постоянно. Для меня очень важно просто ежедневно наслаждаться. И я делаю это день ото дня. Я могу только держать под контролем то, что могу держать под контролем. Я счастлив быть здесь и делить раздевалку со своими товарищами по команде. Как уже сказал, это новый старт для всей команды. Я сосредоточен каждый день на моих личных целях — я хочу помочь команде, хочу сделать людей счастливыми и помочь «Кэпс» добиться успеха.

Поможет ли новый тренерский штаб почувствовать веселье, радость? Конечно, определённо. Я чувствую, что нам понадобится помощь новых ребят и свежий старт. Прошлый сезон был разочаровывающим, никто не ощущал радости. Когда дела команды не в лучшем состоянии, всегда будут появляться разговоры и слухи. Моя работа — наслаждаться каждым днём и помочь команде ежедневно становиться лучше. До этих пор я был воодушевлён и наслаждался», — сказал россиянин.

Он также отдельно прокомментировал первый разговор с Карбери: «Как прошёл первый разговор с новым тренером? Великолепно. Он отличный человек. И я понимаю то, как он видит хоккей. Это идеальное сочетание для меня, для кучи парней в команде. Он хочет держать шайбу в середине площадки, контролировать игру, сохранять контроль над шайбой. Я большой фанат такого стиля, когда ты контролируешь игру, сохраняешь шайбу, когда ты возишься с ней. Если ты всегда заставляешь лучших хоккеистов соперников играть без шайбы, то можешь держать их в состоянии подавленности. Так что у меня много позитива в мыслях, когда я говорю с ним. Самое важное — он всегда очень честен со мной. А я очень честен с ним».

На защиту Кузнецова встал и Александр Овечкин. Он сразу «отрезал» журналистов, продемонстрировав уверенность в одноклубнике: «Что значит, Кузнецов заслуживает ещё одного шанса? Он — важная часть команды. И про Тома Уилсона ходило много слухов, и о Кузе, но, уверен, он хорошо себя проявит, потому что в прошлом году он тоже был травмирован. Тяжело, когда у тебя травма и ты не можешь играть на 100%».

Овечкин: рекорд или успехи «Кэпиталз»?

Главная звезда «Вашингтона» и один из главных хоккеистов мира Александр Овечкин на полную проводил первые тренировки.

Форвард в компании Никласа Бекстрёма, Джона Карлсона, Энтони Манты и Ника Дауда начал сборы «Кэпиталз» с упражнений по катанию.

Очевидно, что в этом году огромное количество внимания будет приковано именно к погоне 38-летнего нападающего за рекордом Уэйна Гретцки, чем к выступлениям «Вашингтона».

«Ови гонится за рекордом? Он всегда хочет соревноваться как часть команды. Не думаю, что его устраивает, что мы пропустили плей-офф. Ему не нравилось пропускать матчи в прошлом сезоне. Он хочет побеждать, хочет соревноваться, быть на высочайшем уровне. И он сделает всё, что сможет, чтобы помочь нам вернуться в плей-офф.

Я говорил, что ему приходилось «преодолевать что-то» в прошлом сезоне? Да. Возраст — это тоже фактор. Его тело «износилось» к концу сезона. Ему приходилось играть с некоторыми проблемами. Я хочу отдать ему должное за то, что он сделал», — сказал Маклеллан.

Но, кажется, самого Овечкина не особо волнуют все эти разговоры вокруг его персоны. Как минимум во время тренировочного процесса.

Так, россиянин прямо в экипировке и на льду успел поиграть в гольф. Вышло относительно удачно — одна попытка из трёх оказалась успешной. А чего ещё ожидать от игры хоккейной клюшкой?!

«У него куча энергии, обожаю его улыбку. Не знаю, возможно, я не провёл с ним рядом достаточно времени в прошлом, чтобы знать, что это на самом деле он. Но я почувствовал, что он очень рад вернуться… Он просто… Окей, я просто снова скажу это. Кажется, что он всегда готов: «Как мы можем помочь команде победить? Что нам нужно сделать? Скажи, куда я должен пойти? Что будем менять?»

Он настолько заинтересован в том, чтобы помочь этой команде победить! Мне как главному тренеру — особенно как главному тренеру-новичку — просто приятно это слышать и видеть. Я просто скажу: «Он особенный капитан», — поделился первыми впечатлениями от дебютной тренировки с Ови главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери.

Спенсер Карбери Фото: AP/TASS

Ранее они уже пересекались — в тренировочных лагерях, когда наставник работал с фарм-клубом «столичных» в АХЛ.

«У клуба было насыщенное лето, — начал Овечкин. — Мы, игроки, просто ждём, что произойдёт. Кто останется, кто нет, кого обменяют, а кого нет. Мы стараемся подготовиться к сборам, чтобы быть в форме и показать свой максимум.

Длинное межсезонье, конечно, помогает. В том году у нас было много травм, и у нас было почти четыре месяца, чтобы восстановиться и подготовиться к сезону. Я делал что-то новое при подготовке, но самое главное, надо было восстановить организм после того, что было в том году. Чувствую себя хорошо. Надеюсь, травмы не вернутся».

Ови также вспомнил провалы прошлого сезона: «Да, давно у меня не было такого длинного межсезонья, но это стало звоночком. Понимаешь — ладно, ребята, надо быть лучше в начале сезона, потому что в прошлом году мы поплатились за потерю очков на старте чемпионата. И потом пытались наверстать, когда оставалось 20 матчей.

Моя травма? Если можешь кататься, можешь что-то делать, то хочешь играть. Ты можешь делать что-то на льду и вне льда, стараешься вернуться, иногда получается, иногда нет», — сказал россиянин.

Овечкин на правах капитана продолжил брать ответственность на себя. Так, на тренировках он не раз был замечен с Иваном Мирошниченко. Юный форвард ещё осваивается в Северной Америке, а Ови помогает ему. На первой тренировке в лагере 38-летний хоккеист решил позаниматься вместе с молодым соотечественником, который годится ему в сыновья.

«Нам нужна стабильность, все должны быть заодно. По травмам никогда нельзя предсказать. На сборах изучим систему, уверен, у нас всё будет в порядке. Мы должны доказать, что можем вернуться в плей-офф? Не думаю, что нам надо слушать этих людей. Слушать надо тренера, партнёров по команде. Если слушать всех подряд, будет бардак. Жду ли, что мы выйдем в плей-офф? А сами как думаете?

Сегодня первый день, у нас было собрание со всем тренерским штабом. Чувствуется энергия новых тренеров. Все в предвкушении. Всегда приятно приезжать на сборы после тренировок в межсезонье. Теперь можно сосредоточиться на одном.

Не говорил с тренером о большинстве, но эти ребята знают, что делают, и просто расскажут нам. У нас есть опыт, мы будем стараться на все 100», — заключил Овечкин.

Что там по составу?

Карбери уже начинает планировать, что делать с игроками. На первой тренировке он разделил весь состав на две команды — «А» и «Б». В первую попали Овечкин, Мирошниченко, Алексей Протас, а также защитник Александр Алексеев. Капитан «столичных» провёл тренировку в звене с Никласом Бекстрёмом и Энтони Мантой.

Полностью команда «А» выглядела так:

Овечкин — Бекстрём — Манта;

Мирошниченко — Сгарбосса — Филлипс;

Маленстин/Лимож — Дауд — Протас;

Рыбински — Хофер — Суздалев.

Сандин — Карлсон;

Хеман-Актелль — Приски;

Алексеев — Макилрат;

Несс — Дэй.

Кемпер;

Стивенсон;

Бьоркланд.

Карбери, видимо, настроен экспериментировать со звеньями. На этот раз он решил воссоединить классических партнёров — Ови и Бекстрёма. Они также провели вместе тренировку в формате «два на два».

Пока непонятно, дадут ли эти перестановки эффект, но 35-летний Бекстрём уже в восторге.

«Это потрясающе. Очевидно, что сейчас начало тренировочного лагеря, все общаются и всё такое, но каждый раз, когда у тебя появляется возможность потренироваться или поиграть с Ови, это потрясающе. Такое ощущение, что ты вернулся в прошлое (улыбается).

Он выглядит великолепно, Ови — это Ови. Он всегда добьётся своего, понимаете? Вот какой он игрок, вот кто он», — сказал главный швед в жизни Овечкина.

Сам капитан также остался доволен тренировкой с Бекстрёмом: «Никлас в хорошей форме, думаю, он готов к сезону. Мы давно играем вместе. Я знаю его сильные стороны, он — мои, так что нам надо просто играть друг за друга, помогать друг другу».

Ови также высказался об одном из главных приобретений — если не о главном — в межсезонье. О 34-летнем Максе Пасиоретти. Американец, очевидно, не тренировался из-за травмы, но в «Вашингтоне» в него верят.

«Все знают Макса Пасиоретти, он элитный игрок, был капитаном «Монреаля». Последние два года у него были травмы, тяжёлые сезоны. Надеюсь, он не будет торопиться с восстановлением. Надеюсь, мы сможем выиграть несколько матчей, набрать очки, и потом, когда он вернётся, у нас появится ещё одно сильное оружие», — сказал Овечкин.

Участь оказаться в команде «Б» досталась Кузнецову и Богдану Тринееву. Но, конечно, это не значит, что с ними что-то не так. Кузя играл с Сонни Милано и Томом Уилсоном, контракт с которыми продлили в этом году и на которых, очевидно, рассчитывают. В этом же составе были Райан Строум, Ти Джей Оши и молодая звезда Хендрикс Лапьер, который всё ещё не может раскрыться.

Весь состав команды «Б»:

Милано — Кузнецов — Уилсон;

Макмайкл — Строум — Оши;

Снивли — Лапьер — Обе-Кюбель;

Франк — Саттер — Кристалл/Тринеев.

Фехервари — Йенсен;

Эдмундсон — ван Римсдайк;

Юханссон — Иорио;

Макдональд — Ливерманн.

Линдгрен;

Шепард.

«Игра в звене с Вилли и Санни? Это потрясающе, — смеясь, сказал Кузнецов после занятий. — Это была наша первая реальная тренировка после лета. Всё прошло хорошо. Я почувствовал, что 12–15 нападающих в составе могут миксоваться, мы все можем играть. Всё зависит от нас. Мы будем следовать плану тренера, потому что он очень важен. И, думаю, в новом сезоне это ещё важнее делать с самого старта чемпионата.

Мотивация? Я хочу убедить своих товарищей по команде, что в каждом матче я буду играть за них, буду создавать, отдавать атаке всего себя. Такого не было в прошлом сезоне. Это серьёзно выбило меня. Но что я могу сделать — это перестроиться и убедить остальных, что повышаю требования к себе».

Пока неизвестно, чего добьётся «Вашингтон» в будущем сезоне. Но, кажется, каждый игрок «столичных» чувствует в себе достаточно мотивации и желания сделать кампанию-2023/2024 успешнее предыдущей. Только вот получится ли у них?