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Волков — о 6:0: ключевой момент, когда «Авангард» начал проявлять эмоции, а не играть

Волков — о 6:0: ключевой момент, когда «Авангард» начал проявлять эмоции, а не играть
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Голкипер московского «Динамо» Константин Волков прокомментировал победу в матче с «Авангардом» (6:0).

«Сложно сказать, какой момент был сегодня ключевым. Наверное, когда они начали не играть, а проявлять эмоции, а мы, наоборот, сделали свою работу. С другой стороны, я сам в этот момент не участвовал и не забивал голы. Моей задачей было не дать раскачать игру, когда было несколько моментов.

В третьем периоде, если честно, команда вообще не расслабилась. Не знаю, сколько бросков было нанесено, наверное, где-то раз пять. Не могу сказать, что ребята расслабились. Наоборот, они сыграли очень правильный период. Был один момент, который вырос из отскока, а по сути, они ничего и не создали. Конечно, мысли о «сухаре» лезли. Старался выгнать их из головы», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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