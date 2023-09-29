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Волков — о вратарской бригаде «Динамо»: теперь нет права на ошибку

Волков — о вратарской бригаде «Динамо»: теперь нет права на ошибку
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Голкипер московского «Динамо» Константин Волков прокомментировал победу в матче с «Авангардом» (6:0).

«Второй год подряд набираю форму к официальным матчам, неудачно играя летом? Так играть-то надо в сезоне, а не летом (смеётся). На самом деле, не вижу в этом ничего страшного. Не знаю, с чем это связано. Я как-то особенно специально себя не подвожу ни под какой матч. Я стараюсь каждый матч играть нормально, чтобы не меняли и чтобы не смеялись. Ну вот так получается.

С появлением Моторыгина снизилась нагрузка на нас с Коноваловым? Понятно, что каждый хочет играть больше. В том числе и Мотор хочет играть, поэтому в этом нет ничего страшного. Да, время обрезалось. С другой стороны, теперь нет права на ошибку. Нужно играть всегда стабильно. Конкуренция – это нормальная вещь. Не скажу, что стало больше мотивации. Просто это нормально, когда приходят молодые. И нападающие же молодые тоже приходят, из-за этого у каких-то ребят снижается игровое время. Поэтому это обычная нормальная ситуация», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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