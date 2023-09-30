«Тампа-Бэй» с крупным счётом обыграла «Каролину» в предсезонном матче НХЛ

В Тампе на стадионе «Амали-Арена» завершился предсезонный матч НХЛ между командами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Каролина Харрикейнз», в котором хозяева одержали победу со счётом 4:0.

В составе победителей дубль оформил канадский нападающий Энтони Чирелли. Еще по голу забили форварды Феликс Роберт и Люк Гленденинг. Российские игроки Никита Кучеров и Михаил Сергачев участие в матче не принимали.

У «Каролины» из россиян отсутствовали вратарь Пётр Кочетков и защитник Дмитрий Орлов, которые с другим составом проиграли «Флориде Пантерз» (2:4).

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября. В первый игровой день «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Сиэтл Кракен», «Нэшвилл Предаторз» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Чикаго Блэкхоукс» проведёт матч с «Питтсбург Пингвинз».