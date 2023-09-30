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«Тампа-Бэй» с крупным счётом обыграла «Каролину» в предсезонном матче НХЛ

«Тампа-Бэй» с крупным счётом обыграла «Каролину» в предсезонном матче НХЛ
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В Тампе на стадионе «Амали-Арена» завершился предсезонный матч НХЛ между командами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Каролина Харрикейнз», в котором хозяева одержали победу со счётом 4:0.

В составе победителей дубль оформил канадский нападающий Энтони Чирелли. Еще по голу забили форварды Феликс Роберт и Люк Гленденинг. Российские игроки Никита Кучеров и Михаил Сергачев участие в матче не принимали.

У «Каролины» из россиян отсутствовали вратарь Пётр Кочетков и защитник Дмитрий Орлов, которые с другим составом проиграли «Флориде Пантерз» (2:4).

НХЛ - предсезонные матчи . НХЛ - предсезонные матчи
30 сентября 2023, суббота. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 0
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Чирелли – 16:57 (5x5)     2:0 Роберт (Эйссимонт, Шири) – 33:06 (5x4)     3:0 Чирелли (Богосян) – 54:05 (4x5)     4:0 Гленденинг (Роберт, Мотт) – 55:45 (5x5)    

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября. В первый игровой день «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Сиэтл Кракен», «Нэшвилл Предаторз» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Чикаго Блэкхоукс» проведёт матч с «Питтсбург Пингвинз».

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