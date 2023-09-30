«Тампа-Бэй» с крупным счётом обыграла «Каролину» в предсезонном матче НХЛ

В Тампе на стадионе «Амали-Арена» завершился предсезонный матч НХЛ между командами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Каролина Харрикейнз», в котором хозяева одержали победу со счётом 4:0.
В составе победителей дубль оформил канадский нападающий Энтони Чирелли. Еще по голу забили форварды Феликс Роберт и Люк Гленденинг. Российские игроки Никита Кучеров и Михаил Сергачев участие в матче не принимали.
У «Каролины» из россиян отсутствовали вратарь Пётр Кочетков и защитник Дмитрий Орлов, которые с другим составом проиграли «Флориде Пантерз» (2:4).
Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября. В первый игровой день «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Сиэтл Кракен», «Нэшвилл Предаторз» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Чикаго Блэкхоукс» проведёт матч с «Питтсбург Пингвинз».
- 30 сентября 2023
-
04:59
-
04:58
-
04:18
-
04:05
-
03:48
-
03:01
-
02:37
-
02:14
-
02:00
- 29 сентября 2023
-
23:57
-
23:33
-
23:23
-
23:13
-
22:48
-
22:40
-
22:34
-
22:29Что делать «Авангарду»? Опрос
-
22:25
-
22:21
-
22:07
-
22:02
-
21:51
-
21:44
-
21:39
-
21:25
-
20:58
-
20:30
-
20:02
-
19:48
-
19:23
-
19:12
-
18:34
-
18:29
-
18:18
-
17:55