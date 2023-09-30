Передачи Барбашёва и Мальцева помогли «Вегасу» и «Лос-Анджелесу» победить на предсезонке

В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной предсезонный матч между «Вегасом» и «Аризоной». Победу в матче одержали «рыцари» со счётом 3:1.

Результативной передачей отметился российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашёв. Отметим, что в составе хозяев играли несколько хоккеистов основного состава, тогда как у «Аризоны» большинство хоккеистов представляло резервный состав. Матч закончился подавляющим преимуществом «Вегаса» по броскам — 28:10.

В паралельном матче «Анахайм» встречался с «Лос-Анджелесом». Матч закончился победой хоккеистов «Кингз» со счётом 4:3.

Результативной передачей отметился российский форварда «Кингз» Михаил Мальцев. Это второе очко россиянина за новый клуб в предсезонных матчах.