Передачи Барбашёва и Мальцева помогли «Вегасу» и «Лос-Анджелесу» победить на предсезонке
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В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной предсезонный матч между «Вегасом» и «Аризоной». Победу в матче одержали «рыцари» со счётом 3:1.
НХЛ - предсезонные матчи . НХЛ - предсезонные матчи
30 сентября 2023, суббота. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 1
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Ламурё (Рятю, Леонард) – 22:58 (5x5) 1:1 Хаг (Айкел, Барбашёв) – 31:35 (5x5) 2:1 Бриссон (Хауден, Корчак) – 39:45 (5x4) 3:1 Карлссон (Фрёзе) – 59:32 (en)
Результативной передачей отметился российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашёв. Отметим, что в составе хозяев играли несколько хоккеистов основного состава, тогда как у «Аризоны» большинство хоккеистов представляло резервный состав. Матч закончился подавляющим преимуществом «Вегаса» по броскам — 28:10.
В паралельном матче «Анахайм» встречался с «Лос-Анджелесом». Матч закончился победой хоккеистов «Кингз» со счётом 4:3.
НХЛ - предсезонные матчи . НХЛ - предсезонные матчи
30 сентября 2023, суббота. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
3 : 4
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Лаферрье (Кларк, Фагемо) – 06:37 (5x5) 1:1 Джонс (Годин, Агоццино) – 14:14 (5x4) 1:2 Хромьяк (Мальцев, Тайнэн) – 18:19 (5x5) 1:3 Фагемо (Тюркотт, Портильо) – 19:11 (5x5) 1:4 Ходжсон (Циммер, Бут) – 21:30 (5x5) 2:4 Агоццино (ЛаКомбе, Лисон) – 37:14 (5x5) 3:4 Гоше (Маклафлин) – 43:37 (5x5)
Результативной передачей отметился российский форварда «Кингз» Михаил Мальцев. Это второе очко россиянина за новый клуб в предсезонных матчах.
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