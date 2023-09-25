Vegas Hockey Now назвал игру Дорофеева одним из плюсов «Вегаса» в поражении от «Сан-Хосе»

Журналист Крис Гавлик в статье на сайте Vegas Hockey Now оценил игру российского нападающего «Вегас Голден Найтс» Павла Дорофеева в матче с «Сан-Хосе Шаркс». Журналист назвал голевой пас форварда на гол Ивана Барбашёва одним из плюсов «золотых рыцарей» во встрече.
«Павел Дорофеев сделал великолепную передачу в первом периоде, позволив забить гол Ивану Барбашёву. Дорофеев быстро отправил шайбу из-за ворот на пятак и «Голден Найтс» забил свой первый гол в матче. У Дорофеева было несколько голевых моментов на протяжении всей игры, включая выход «один в ноль», — написал Гавлик в статье.
В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» завершился предсезонный матч НХЛ, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.
- 25 сентября 2023
-
10:56
-
10:45
-
10:33
-
10:20
-
10:12
-
10:01
-
10:00
-
09:55
-
09:41
-
09:30
-
09:16
-
09:05
-
08:57
-
08:40
-
08:33
-
08:15
-
08:10
-
07:50
-
01:00
- 24 сентября 2023
-
23:43
-
23:27
-
23:00
-
22:45
-
22:26
-
22:13
-
22:00
-
22:00
-
21:42
-
21:35
-
21:19
-
21:17
-
21:04
-
21:00
-
20:47
-
20:41