Vegas Hockey Now назвал игру Дорофеева одним из плюсов «Вегаса» в поражении от «Сан-Хосе»

Журналист Крис Гавлик в статье на сайте Vegas Hockey Now оценил игру российского нападающего «Вегас Голден Найтс» Павла Дорофеева в матче с «Сан-Хосе Шаркс». Журналист назвал голевой пас форварда на гол Ивана Барбашёва одним из плюсов «золотых рыцарей» во встрече.

«Павел Дорофеев сделал великолепную передачу в первом периоде, позволив забить гол Ивану Барбашёву. Дорофеев быстро отправил шайбу из-за ворот на пятак и «Голден Найтс» забил свой первый гол в матче. У Дорофеева было несколько голевых моментов на протяжении всей игры, включая выход «один в ноль», — написал Гавлик в статье.

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В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» завершился предсезонный матч НХЛ, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.