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Купер — об операции Василевского: сейчас мы пытаемся найти свет в конце тоннеля

Купер — об операции Василевского: сейчас мы пытаемся найти свет в конце тоннеля
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Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал операцию на спине российского голкипера Андрея Василевского из-за которой он пропустит от восьми до десяти недель.

«Сейчас мы пытаемся найти свет в конце тоннеля. Ситуация неприятная, вне всяких сомнений. Васи – важнейшая часть нашей команды. Но у нас есть и другие парни, которые ждали своего шанса, и он им предоставился. Конечно, очень неприятно, когда в составе нет одного из ключевых игроков. Но это и хорошая возможность для других показать себя.

Кроме того, это возможность для команды в целом стать лучше. Когда случаются неприятности, возможно, в будущем из этого можно извлечь что-то хорошее», – сказал главный тренер «Лайтнинг» в интервью пресс-службе клуба.

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