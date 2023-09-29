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Как «Тампа» будет играть без травмированного Андрея Василевского, кто заменит вратаря

Заменить незаменимого. Как «Тампа» будет играть без травмированного Василевского?
Дмитрий Сторожев
Как «Тампа» будет играть без Василевского
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«Молниям» повезло, что Андрей выбыл в начале сезона.

Сезон в НХЛ ещё не начался, а травмы уже успели замучить российских игроков. Недавно из-за небольших повреждений на неопределённый срок выбыли форварды Егор Чинахов и Василий Пономарёв, представляющие «Коламбус» и «Каролину» соответственно. Несколько дней назад стало известно, что небольшое повреждение есть и у голкипера «Тампы» Андрея Василевского, о чём сообщил наставник «молний» Джон Купер: «У Василевского небольшое повреждение. Сейчас только начало тренировочного лагеря, поэтому нам не нужно никуда торопиться. Когда он будет готов к работе, то присоединится к нам».

Российский голкипер и сам делился новостями о своём состоянии: «Я внёс некоторые изменения в предсезонною подготовку, ничего особенного. Сейчас гораздо больше внимания уделяю своему восстановлению».

Купер ожидал, что мы увидим Андрея в игре уже в начале октября, но ни 3-го, ни 5-го, ни 7-го, ни какого-либо другого числа в октябре и даже в ноябре его на льду не будет. «Небольшое повреждение» оказалось гораздо серьёзнее, чем об этом заявлялось изначально — сегодня Василевский перенёс операцию, о чём общественности поведал генеральный менеджер и вице-президент «Тампы» Жюльен БрисБуа. «Андрею Василевскому сегодня утром сделали микродискэктомию по поводу грыжи поясничного отдела спины», — гласит заявление БрисБуа, размещённое на официальном сайте клуба.

Андрей Василевский

Андрей Василевский

Фото: AP/TASS

Примерно два месяца «Лайтнинг» придётся обходиться без одной из своих главных звёзд и одного из лучших — если не лучшего — голкипера в мире. Несомненно, это большой удар по «молниям», ведь за спиной Василевского, который на протяжении семи последних лет проводил не менее 50 матчей за сезон, уже давно нет бэкапа, который был бы в состоянии выдерживать высокий уровень на протяжении долгого времени.

Сам же Андрей, кажется, всё-таки стал жертвой излишней используемости — это с большим отрывом самый загруженный голкипер лиги последних лет, особенно учитывая, что его игровое время измеряется не только регуляркой, но и плей-офф, где объём работы заметно увеличивается. Неудивительно, что здоровье дало о себе знать — огромное давление и постоянные нагрузки привели к грыже и последующей операции.

Василевский и сам признавал, что его тело слегка износилось: «Первые 30-35 игр чувствовал себя как обычно. А вот потом я и моё тело были не на одной волне. Пошли небольшие травмы. Моя ошибка заключалась в том, что я особо не обращал внимания на восстановление, продолжал доводить себя до предела. После 35 игр тело стало меня подводить. После этого я не чувствовал себя хорошо. Я не очень люблю много отдыхать, но в то же время понимаю, что сейчас мне это необходимо».

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Отдыха в межсезонье для восстановления не хватило — теперь у Андрея появились дополнительные два месяца, чтобы привести свой организм в порядок и быть готовым к новым свершениям полностью здоровым и отдохнувшим. Хочется верить, что «Тампа» не будет форсировать возвращение голкипера на лёд и позволит ему спокойно залечить все болячки, чтобы избежать дальнейших осложнений или рецидива.

Что же будут делать «Лайтнинг» в отсутствие своего безоговорочного первого номера? В качестве бэкапа Андрея теперь выступает Юнас Юханссон, пополнивший состав «молний» в межсезонье. За его плечами всего 35 игр в НХЛ, с таким бэкграундом будет крайне сложно заменить россиянина.

В двух матчах предсезонки у «Тампы» играли два голкипера из фарм-клуба — 22-летний швед Хуго Альнефельт, который в конце 2021 года пропустил девять шайб от «Флориды», и 29-летний Мэтт Томкинс, в своё время едва не оказавшийся в КХЛ. Канадец свою игру провёл лучше — отразил 30 бросков и помог «Лайтнинг» обыграть «Нэшвилл», в то время как Альнефельт из 24 бросков «Каролины» справился только с 19. Для них травма Василевского — шанс показать себя на уровне лучшей лиги мира.

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«Тампе» «повезло», что Андрея не будет именно в первые месяцы сезона, когда команды ещё набирают кондиции — если что-то пойдёт не так, у россиянина будет много времени, чтобы помочь команде исправить ситуацию. Но пока же будет очень интересно посмотреть, как справятся остальные голкиперы «молний», которым нужно постараться как-то заменить незаменимого.

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