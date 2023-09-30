Российский форвард Дмитрий Осипов стал хоккеистом системы «Вашингтона»

Российский нападающий Дмитрий Осипов стал игроком системы «Вашингтон Кэпиталз». Форвард заключил пробное соглашение с фарм-клубом «столичных» в Американской хоккейной лиге — «Херши Бэрс». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Прошлый сезон россиянин провёл в «Сан-Диего Галлз» — команде, которая является фарм-клубом «Анахайм Дакс». Нападающий принял участие в 57 встречах, в которых забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу, записав на свой счёт три очка при показателе полезности «-18».

Ранее Осипов, которому 4 октября исполнится 27 лет, выступал на позициях форварда и защитника. Всего в АХЛ на его счету 171 матч в регулярных чемпионатах и 18 (8+10) результативных баллов.

Отметим, что 1 июня спортивные права на Дмитрия Осипова в КХЛ были обменяны из «Ак Барса» в СКА.