Гол Кучерова помог «Тампе» обыграть «Нэшвилл», Аскаров пропустил три шайбы

Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:4.

В составе победителей отличились Брэндон Хагель, Остин Уотсон, Валттери Мереля (дважды) и российский нападающий Никита Кучеров. Форвард Максим Грошев не отметился результативными действиями. Защитник Михаил Сергачёв завершил матч с коэффициентом полезности «-1».

За «Нэшвилл» отличились Йоаким Кемелль, Филип Томасино и Томми Новак (дважды). Российский нападающий Яков Тренин отметился результативной передачей. Голкипер Ярослав Аскаров пропустил три шайбы и сделал 8 сейвов.

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября.