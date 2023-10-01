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Гол Кучерова помог «Тампе» обыграть «Нэшвилл», Аскаров пропустил три шайбы

Гол Кучерова помог «Тампе» обыграть «Нэшвилл», Аскаров пропустил три шайбы
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Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:4.

В составе победителей отличились Брэндон Хагель, Остин Уотсон, Валттери Мереля (дважды) и российский нападающий Никита Кучеров. Форвард Максим Грошев не отметился результативными действиями. Защитник Михаил Сергачёв завершил матч с коэффициентом полезности «-1».

За «Нэшвилл» отличились Йоаким Кемелль, Филип Томасино и Томми Новак (дважды). Российский нападающий Яков Тренин отметился результативной передачей. Голкипер Ярослав Аскаров пропустил три шайбы и сделал 8 сейвов.

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября.

НХЛ - предсезонные матчи . НХЛ - предсезонные матчи
01 октября 2023, воскресенье. 00:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 4
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Кемелль (Тренин) – 14:25 (5x5)     1:1 Хагель – 20:34 (4x5)     1:2 Томасино (О'Райлли) – 21:51 (5x5)     2:2 Уотсон (Мереля, Крозье) – 28:12 (5x5)     2:3 Новак (Евангелиста, Йози) – 37:51 (5x5)     3:3 Мереля (Хедман, Пербикс) – 44:26 (5x5)     4:3 Кучеров (Пойнт, Стэмкос) – 52:57 (5x4)     5:3 Мереля – 53:51 (5x5)     5:4 Новак (Йози, Кемелль) – 59:21 (6x5)    
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