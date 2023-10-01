Гол Кучерова помог «Тампе» обыграть «Нэшвилл», Аскаров пропустил три шайбы
Поделиться
Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:4.
В составе победителей отличились Брэндон Хагель, Остин Уотсон, Валттери Мереля (дважды) и российский нападающий Никита Кучеров. Форвард Максим Грошев не отметился результативными действиями. Защитник Михаил Сергачёв завершил матч с коэффициентом полезности «-1».
За «Нэшвилл» отличились Йоаким Кемелль, Филип Томасино и Томми Новак (дважды). Российский нападающий Яков Тренин отметился результативной передачей. Голкипер Ярослав Аскаров пропустил три шайбы и сделал 8 сейвов.
Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября.
НХЛ - предсезонные матчи . НХЛ - предсезонные матчи
01 октября 2023, воскресенье. 00:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 4
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Кемелль (Тренин) – 14:25 (5x5) 1:1 Хагель – 20:34 (4x5) 1:2 Томасино (О'Райлли) – 21:51 (5x5) 2:2 Уотсон (Мереля, Крозье) – 28:12 (5x5) 2:3 Новак (Евангелиста, Йози) – 37:51 (5x5) 3:3 Мереля (Хедман, Пербикс) – 44:26 (5x5) 4:3 Кучеров (Пойнт, Стэмкос) – 52:57 (5x4) 5:3 Мереля – 53:51 (5x5) 5:4 Новак (Йози, Кемелль) – 59:21 (6x5)
Комментарии
- 1 октября 2023
-
02:45
-
02:23
-
01:00
-
00:02
- 30 сентября 2023
-
23:40
-
23:14
-
22:58
-
22:35
-
22:14
-
21:58
-
21:34
-
21:20
-
20:55
-
20:24
-
20:01
-
19:57
-
19:53
-
19:49
-
19:24
-
19:24
-
19:15
-
18:51
-
18:41
-
18:36
-
18:20
-
18:05
-
17:49
-
17:44
-
17:42
-
17:31
-
17:00
-
16:42
-
16:18
-
15:50
-
15:20
Партнерский контент