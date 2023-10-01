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Шайба Кузьменко, а также четыре очка Хьюза и Бёзера помогли «Ванкуверу» обыграть «Эдмонтон

Шайба Кузьменко, а также четыре очка Хьюза и Бёзера помогли «Ванкуверу» обыграть «Эдмонтон
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В Ванкувере на «Роджерс Арене» завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 5:2.

НХЛ - предсезонные матчи . НХЛ - предсезонные матчи
01 октября 2023, воскресенье. 04:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
5 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Эрни (Янмарк, Саттер) – 18:34 (5x5)     1:1 Хьюз (Ди Джузеппе, Бёзер) – 28:35 (5x5)     2:1 Хьюз (Бёзер, Ди Джузеппе) – 30:28 (5x5)     3:1 Кузьменко (Хьюз, Петтерссон) – 40:40 (5x3)     4:1 Петтерссон (Бёзер, Миллер) – 45:08 (5x4)     5:1 Ди Джузеппе (Коул, Бёзер) – 48:16 (5x5)     5:2 Лавуа (Броберг) – 48:42 (5x5)    

В составе победителей две заброшенные шайбы в свой актив записал американский защитник Куинн Хьюз, ещё по разу отличились Элиас Петтерссон, Филлип Ди Джузепп, а также российский нападающий Андрей Кузьменко. Брок Бёзер стал автором сразу четырёх результативных передач.

У гостей в сегодняшней встрече забивали Адам Эрни и Рафаэль Лавуа. Они открыли счёт в матче.

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября. В первый игровой день «Вегас Голден Найтс» встретится с «Сиэтл Кракен», «Нэшвилл Предаторз» сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Чикаго Блэкхоукс» проведёт матч с «Питтсбург Пингвинз».

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