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Шайба Кузьменко, а также четыре очка Хьюза и Бёзера помогли «Ванкуверу» обыграть «Эдмонтон

В Ванкувере на «Роджерс Арене» завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 5:2.

В составе победителей две заброшенные шайбы в свой актив записал американский защитник Куинн Хьюз, ещё по разу отличились Элиас Петтерссон, Филлип Ди Джузепп, а также российский нападающий Андрей Кузьменко. Брок Бёзер стал автором сразу четырёх результативных передач.

У гостей в сегодняшней встрече забивали Адам Эрни и Рафаэль Лавуа. Они открыли счёт в матче.

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября. В первый игровой день «Вегас Голден Найтс» встретится с «Сиэтл Кракен», «Нэшвилл Предаторз» сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Чикаго Блэкхоукс» проведёт матч с «Питтсбург Пингвинз».