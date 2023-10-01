Генменеджер «Трактора»: Боуи добавит нашей команде мышц и поможет при игре в большинстве

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков прокомментировал обмен с минским «Динамо», в результате которого состав челябинского клуба пополнил канадский защитник Мэдисон Боуи. В столицу Беларуси отправился игрок обороны Роб Хэмилтон.

«В результате обмена с минским «Динамо» клуб получил канадского игрока обороны Мэдисона Боуи. Это габаритный праворукий защитник с хорошим катанием, броском, умеющий двигать шайбу и имеющий победный опыт. Он добавит нашей команде мышц и благодаря своим игровым навыкам в топ-4 поможет «Трактору» в большинстве. Также мы благодарим Роба Хэмилтона за время, проведённое в Челябинске. Надеемся, что смена обстановки и новый вызов пойдут на пользу его карьере», — цитирует Волкова пресс-служба клуба.