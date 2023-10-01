Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — Амур. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Минское «Динамо» обменяло обладателя Кубка Стэнли в «Трактор» на защитника-легионера

Минское «Динамо» обменяло обладателя Кубка Стэнли в «Трактор» на защитника-легионера
Аудио-версия:
Комментарии

«Трактор» произвёл обмен с минским «Динамо», в результате которого состав челябинцев пополнил канадский защитник Мэдисон Боуи. В обратном направлении к минчанам проследовал защитник Роберт Хэмилтон.

Роберт Хэмилтон пополнил состав «Трактора» осенью прошлого года. За это время защитник провёл за чёрно-белых 41 матч, забросил три шайбы и 16 раз ассистировал партнёрам.

28-летний Мэдисон Боуи проводит дебютный сезон в КХЛ. После восьми игр в составе минчан в активе защитника две результативные передачи, пять силовых приёмов и 12 блокированных бросков. Ранее канадец выступал в Северной Америке. В его активе золото юниорского и молодёжного чемпионата мира. В 2018 году в составе «Вашингтон Кэпиталз» Боуи стал обладателем Кубка Стэнли.

Материалы по теме
Мэдисон Боуи рассказал, что советовался с Александром Овечкиным перед переходом в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android