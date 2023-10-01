КХЛ определила лучших игроков прошедшего сентября сезона-2023/2024

Комиссия по определению лучших хоккеистов Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги определила лауреатов сентября в четырёх номинациях.

Лучшим вратарём впервые в карьере признан Владислав Подъяпольский («Лада»), одержавший шесть побед в 11 матчах. По его воротам было нанесено 332 броска (30,2 в среднем за игру), из которых он отразил 95,18%. Коэффициент надёжности составил 1,49.

Лучшим защитником впервые в карьере признан Давид Скленичка («Барыс»), набравший 14 (1+13) очков в десяти матчах месяца. Показатель полезности игрока составил «+4», а текущая серия с набранными очками составляет семь матчей. Также на его счету 10 силовых приёмов, 15 блокированных бросков, два отбора и один перехват.

Лучшим нападающим впервые в карьере признан Николай Голдобин («Спартак»), набравший 17 (9+8) очков в 13 матчах месяца. На счету Голдобина один дубль, один хет-трик, три силовых приёма, пять блокированных бросков, один отбор шайбы и пять перехватов. В матче с «Барысом» Голдобин стал девятым игроком в истории КХЛ, отдавшим как минимум пять передач в одном матче.

Лучшим новичком впервые в карьере признан защитник Антон Силаев («Торпедо»), набравший 6 (1+5) очков в 12 матчах месяца. Среднее игровое время игрока составило 17 минут и 33 секунды, на его счету 29 бросков, 19 силовых приёмов, 18 блокированных бросков, четыре отбора шайбы и два перехвата.