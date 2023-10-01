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Владелец «Миннесоты»: статистика Капризова требует, чтобы ему платили как элитному игроку

Владелец «Миннесоты»: статистика Капризова требует, чтобы ему платили как элитному игроку
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Владелец «Миннесоты Уайлд» Крейг Леопольд высказался о возможном продлении контракта с российским нападающим Кириллом Капризовым.

«У нас с Кириллом прекрасные отношения. Он хороший парень, действительно хороший парнишка. И мы должны быть уверены, что, когда подойдёт время заключить с ним следующий контракт, это будет долгосрочное соглашение, которое он подпишет с «Миннесотой».

Его статистика требует, чтобы ему платили как элитному игроку, и мы будем готовы это сделать», — приводит слова Леопольда The Athletic.

Напомним, Кирилл Капризов записал на свой счёт 75 (40+35) баллов в 67 матчах прошлого регулярного чемпионата НХЛ и стал лучшим снайпером и бомбардиром «Миннесоты» в сезоне. Форвард на восемь очков опередил Матса Цуккарелло (67 очков в 79 матчах). У Капризова остаётся ещё три года по пятилетнему контракту с кэпхитом $ 9 млн.

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