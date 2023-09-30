Капризов пойдёт за кубком в другом клубе. Амбициям «Миннесоты» пришёл конец

Следующее лето в НХЛ обещает быть интересным — на рынок свободных агентов могут выйти такие игроки, как Стивен Стэмкос и Вильям Нюландер, Коннор Хеллебайк и Джейк Гюнцель, Владимир Тарасенко и Джонатан Маршессо. «Миннесота» вопросы со своими ключевыми НСА предпочла решить заранее — «дикари» одновременно продлили контракты со вторым бомбардиром прошлого сезона Матсом Цуккарелло и главным ролевиком команды Маркусом Фолиньо.

32-летний американец поставил подпись под четырёхлетним соглашением, по которому он будет получать $ 4 млн в год — это на $ 0,9 млн больше его предыдущего кэпхита. Деньги на увеличение зарплаты Фолиньо «пожертвовал» Цуккарелло. Вместо $ 6 млн норвежец будет получать $ 4,125 млн, а его договор рассчитан до конца сезона-2025/2026.

Контракт Матса, кажется, не случайно оканчивается именно в это время — одновременно с ним отношения с «Уайлд» могут прекратиться и у Кирилла Капризова, который является партнёром форварда-ветерана по звену. Их связка является для «дикарей» незаменимой — Капризов и Цуккарелло по итогам прошлой регулярки стали лучшими снайпером и ассистентом соответственно, закончив сезон в топе по результативности среди игроков «Миннесоты».

«Так и есть, их взаимоотношения сыграли свою роль. Их «химия» очень хороша, они усердно работают над ней и доверяют друг другу. Я был бы нечестен, если бы сказал вам, что это не является значительной частью того, почему он так важен для нашей команды. У них с Капризовым отличное взаимопонимание, и мы хотели, чтобы эти ребята остались вместе», — прокомментировал продление контракта с норвежцем владелец «Уайлд» Крейг Леопольд.

Кирилл Капризов и Матс Цуккарелло Фото: Stacy Bengs/AP/ТАСС

Как ни странно, но продлением своих лидеров «дикари» окончательно вычеркнули себя из списка претендентов на Кубок Стэнли в ближайшие годы, положив конец всем и без того небольшим амбициям в угоду сохранения ветеранов. «Миннесота» и так не блистала, и даже появление в штате хоккея ярчайшего игрока в истории франшизы в лице Кирилла Капризова не помогло клубу впервые с 2015 года преодолеть порог первого раунда плей-офф. Даже вместе с Капризовым, Цуккарелло, Фолиньо, подрастающим Болди, которого уже успели наградить крупным контрактом, «Уайлд» в целом так и остались посредственной командой, которая бесславно проиграла серию с «Далласом» несколькими месяцами ранее.

В ближайшие планы «Миннесоты» входит продление соглашения с центрфорвардом Райаном Хартманом, который тоже будет получать больше, чем нынешние $ 1,7 млн в год. Об этом уже рассказал генменеджер «дикарей» Билл Герин, который заявил, что «переговоры движутся в этом направлении». Ядро «Уайлд» останется прежним, на клуб ещё два года будут давить колоссальные суммы за выкуп Райана Сутера и Зака Паризе — в таких условиях нет никакого простора для усиления, следовательно, и для глобальных успехов.

А значит, как бы хорошо ни было Капризову играть с Цуккарелло в одной команде, в период их последних совместных лет в «дикарской» карьере Кубка Стэнли им не видать. И если для Матса шанса выиграть трофей в принципе больше может не предоставиться — в конце концов, вскоре после окончания контракта норвежскому форварду стукнет 39, — то для россиянина, который младше него на 10 лет, через три года откроется окно новых возможностей. В российской суперзвезде наверняка будет заинтересована бóльшая часть клубов НХЛ, среди которых точно окажутся и претенденты на титул.

Для «Миннесоты» эта история обещает стать трагедией — если уж и с Капризовым, на которого в «Уайлд» чуть ли не молятся, команда не смогла показать свою кубковость, то и в будущем ничего хорошего для клуба не предвидится. К тому же «дикари» с большой долей вероятности потеряют свою главную звезду бесплатно, если только не найдут вариантов для его обмена незадолго до истечения контракта — и тут клубы-контендеры также наверняка постараются заполучить Кирилла, который пойдёт за кубком явно не в «Миннесоте», в свои ряды.

Материалы по теме The Athletic: Капризов может перейти в «Филадельфию» в 2026 году и объединиться с Мичковым

Но это всё дела дней грядущих — пока же у болельщиков «Уайлд» есть ещё три года, чтобы насладиться игрой одной из самых интересных связок лиги.