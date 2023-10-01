«Лос-Анджелес» выставил Михаила Мальцева на драфт отказов

«Лос-Анджелес Кингз» выставил нападающего Михаила Мальцева на драфт отказов, сообщает журналист Крис Джонстон в своём «твиттере». В случае прохождения драфта отказов хоккеиста переведут в состав фарм-клуба АХЛ.

Напомним, 1 июля 25-летний российский нападающий заключил однолетнее двустороннее соглашение с «Лос-Анджелесом» на $ 775 тыс. В прошедшем сезоне Мальцев принял участие в пяти встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги за «Колорадо». Результативными действиями российский нападающий не отметился. Основную часть сезона форвард провёл в АХЛ.

Ранее Мальцев рассказал о победной предсезонной игре с «Вегас Голден Найтс» (4:3 ОТ). Передача нападающего помогла его клубу победить в овертайме.