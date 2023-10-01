Голкипер «Ак Барса» Ахтямов: первая победа в КХЛ — офигенно, не передать словами

21-летний голкипер «Ак Барса» Артур Ахтямов рассказал о своей первой победе в КХЛ в матче с «Амуром» (5:1).

«Первая победа в КХЛ. Какие чувства? Непередаваемые! На самом деле долго к этому шёл, не один год. Офигенно, не передать словами. Но сильно радоваться не стоит. Через день уже новая игра, надо к ней подготовиться», — приводит слова Ахтямова Metaratings.ru.

До этого сезона Ахтямов сыграл в КХЛ только четыре матча в 2020–2021 годах. В составе молодёжной сборной России он становился серебряным призёром ЧМ-2021. Два других голкипера «Ак Барса», Тимур Билялов и Амир Мифтахов, получили травмы и не поехали с командой на выездную серию.

В следующем матче «Ак Барс» сыграет дома с «Северсталью» 3 октября.