Сентябрьская посещаемость матчей КХЛ стала лучшей с 2019 года

Средняя посещаемость матчей КХЛ в сентябре, первом месяце сезона-2023/2024, составила 6162 зрителя. Это лучший результат с 2019 года, сообщает Metaratings.ru.

В сравнении с прошлым сезоном аудитория матчей увеличилась на 1500 человек, или на 32,1%. Это был первый регулярный чемпионат КХЛ после сезонов с ковидными ограничениями. В сезоне-2019/2020 средняя посещаемость матчей стартового месяца регулярки составила 6745 зрителей.

Посещаемость не увеличилась только у «Витязя». При сравнении не учитывались игры «Авангарда» и «Лады». Тольяттинцы прошлый сезон играли в ВХЛ, а омичи сентябрь 2022 года провели полностью на выезде.

Лучшая домашняя посещаемость на старте сезона — у минского «Динамо» (12 799 зрителей в пяти матчах), худшая – у «Куньлуня» (1020 в шести матчах). Единственный клуб, проведший все игры при 100% заполняемости трибун, – «Торпедо» (5500 зрителей в семи играх).