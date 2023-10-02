Владимир Плющев: «Ак Барс» играет без какого-то особого шика

Заслуженный тренер России Владимир Плющев оценил игру «Ак Барса» на фоне не слишком удачной игры СКА и ЦСКА в текущем сезоне.

«Ак Барс» на фоне СКА и ЦСКА выглядит островком стабильности, можно ли говорить, что именно казанцы — главные фавориты сезона? Нет, я бы не сказал, что казанцы — главные фавориты. Команда, конечно, укомплектована, работает, смотрится. Но не скажу, что там есть что-то феерическое. Присутствуют определённые связки, которые Билялетдинов не стал нарушать ещё с прошлого сезона. Например, бывшая динамовская.

Нашли место Радулову, чтобы он мог выплёскивать свои эмоции. Но «Ак Барс» тоже играет без какого-то особого шика, чтобы сказать: вот это класс, уровень! Могут как выиграть, так и проиграть, хотя не должны допускать осечек», — цитирует Плющева «Спорт уик-энд».

Ранее Плющев оценил идею возможных игр национальной команды со странами БРИКС — Китаем, Индией, Бразилией.