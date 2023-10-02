«Кого мы смешим?» Плющев — о возможных матчах сборной России со странами БРИКС

Заслуженный тренер России Владимир Плющев оценил идею возможных игр национальной сборной со странами БРИКС — Китаем, Индией, Бразилией.

«Хоккей — зимний вид спорта, он культивируется в северных странах или в тех, где зима длится хотя бы четыре месяца. Каждая нация к чему-то предрасположена. В Китае, например, очень развиты индивидуальные виды спорта — гимнастика, настольный теннис, прыжки в воду — это их физиология. А хоккей — для северян, не для Южной Америки и Африки. Кого мы смешим?

Когда я был игроком ЦСКА, к нам приехали на товарищеские матчи болгары. Армейская команда из Софии. Приехали мужики — бородатые, здоровые. А мы выставили практически молодёжную команду. Одну встречу проиграли, одну уверенно выиграли. Это не их вид спорта. Я вообще плохо представляю зулусов на коньках и с клюшками в руках. Если только ради экзотики пойти посмотреть», — приводит слова Плющева «Спорт уик-энд».

Ранее Владимир Плющев рассказал о кризисе тренерских идей в нашей стране.