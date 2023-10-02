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Скоренов рассказал о стиле игры, который ставит главный тренер «Северстали» Козырев

Скоренов рассказал о стиле игры, который ставит главный тренер «Северстали» Козырев
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Нападающий «Северстали» Александр Скоренов рассказал о работе с главным тренером череповецкого клуба Андреем Козыревым.

«Стиль, который прививает коуч, интересен и нам, и зрителям. Мы любим контролировать шайбу и получаем от этого удовольствие. Конечно, при такой нелёгкой манере есть и будут потери шайбы, ошибки. Но Андрей Леонидович не корит за оплошности, мы хотим показывать свою лучшую игру. Осталось найти определённый баланс.

Что хочет видеть коуч в первую очередь от своих подопечных на площадке? Это хороший контроль шайбы, выполнение плана и применение нестандартных решений. У тренерского штаба есть свои заготовки, от которых они отталкиваются по ходу матча, исходя из той или иной ситуации», — цитирует Скоренова Федерация хоккея республики Беларусь.

В текущем сезоне 23-летний нападающий сыграл 11 матчей, в которых набрал 7 (4+3) очков.

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