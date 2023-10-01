Петунин — об обмене из «Северстали»: просто не попал в тактику Козырева, не пошло, и всё

Нападающий «Северстали» Александр Петунин высказался о своём обмене из «Северстали» на форварда Никиту Коростелёва.

«Насколько этот обмен был ожидаемым для меня? Разговоры об этом ходили с начала чемпионата. Мой агент сообщал новости о некоторых переговорах. Так что ничего неожиданного для меня не было. Воспринял как нормальный рабочий обмен.

После этого обмена пошло много разговоров, что я хорошо играю только при Разине? Это рабочий момент. В этом сезоне в Череповце у меня тоже было два очка в трёх матчах – сделал две голевые передачи. А больше я и не выходил на лёд. Конечно, тяжело, когда ты не играешь. Но старался сделать свой максимум, когда давали играть.

Чувствовалось, что Козырев не видит меня в своей команде? Я чего-то плохого про него сказать не могу. Просто не пошло, и всё. Но было интересно. Каких-то проблем с Андреем Леонидовичем не было. Наверное, просто не попал в его тактику. Как-то с предсезонки не пошло. Тренер как-то объяснял, чем недоволен? Да не сказал бы. Вызывал меня после первых трёх матчей сезона. Сказал, что команда на подъёме, поэтому некого убрать из состава, чтобы поставить туда меня. Потом вроде вышел на лёд, передачу отдал… Но не сказал бы, что я сам был доволен своей игрой. Всегда можно лучше», – цитируют Петунина «Известия».