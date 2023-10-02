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Пашков: в КХЛ календарь с неясными целями, в регулярке не хватает спортивных стимулов

Пашков: в КХЛ календарь с неясными целями, в регулярке не хватает спортивных стимулов
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Олимпийский чемпион Александр Пашков рассказал о большом количестве «проходных» игр в календаре КХЛ и оценил игру московского «Динамо» в текущем сезоне.

«Динамовцы идут хорошо, по крайней мере в очковом плане. Достаточно уверенно, но впереди ещё много игр, которые ничего не решают. Почему не решают? В КХЛ календарь с неясными целями, не всегда хватает спортивных стимулов в рамках регулярного чемпионата. У «Динамо» и у других команд есть время, чтобы подготовиться к плей-офф и к решающим стадиям турнира. Большинство «Динамо» радует, Гусев и Уил нащупали взаимосвязи при игре в неравных составах. В итоге у команды добавляется уверенности, а моменты реализуются», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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