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«Доигрывать Василевский точно не будет». Пашков — о травме российского вратаря «Тампы»

«Доигрывать Василевский точно не будет». Пашков — о травме российского вратаря «Тампы»
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Олимпийский чемпион, известный в прошлом вратарь Александр Пашков прокомментировал травму голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского.

«Андрей Василевский получил очень неприятную травму. Его прооперировали, теперь важно грамотно пройти реабилитационный период и войти в своё прежнее состояние, вернуться на свой уровень. Андрей очень профессионально относится к вратарской деятельности. Уверен, он сделает всё, чтобы продолжить карьеру на прежнем уровне. Для «Тампы», безусловно, это потеря, но доигрывать Василевский точно не будет, он продолжит выступать хорошо и быть одним из лучших в мире», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, Василевский перенёс операцию и пропустит два месяца регулярки НХЛ.

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