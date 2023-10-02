«Мы должны забирать очки у любых соперников». Шевченко — о неудачной игре «Амура»

Нападающий «Амура» Дмитрий Шевченко оценил поражение от «Ак Барса» (1:5) и рассказал об атмосфере в команде из-за неудачной игры хабаровского клуба.

«Что не получилось в матче с «Ак Барсом»? Плохо начали игру: три смены – два гола. Плохое начало второго периода тоже. Казань реализовывала наши простые ошибки. Первый гол – выход «3 в 2». Второй гол – один на пятерых пошёл. Такие мы вообще не имеем права пропускать.

Начало сезона не совсем задалось, есть ли в команде нервозность из-за этого? Надо стартовать лучше. Некоторые игры должны были забирать. Лично я недоволен тем, как мы начали сезон. Мы можем и должны играть гораздо лучше, у нас хороший подбор игроков. Мы должны выкарабкиваться из любых ситуаций и забирать очки у любых соперников. Про свою статистику мне сказать нечего: я играю много, и мне надо оправдывать это время на льду», — цитирует Шевченко «РБ Спорт».