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Джозефс забил потрясающий гол «Салавату» с отрицательного угла после сольного прохода

Нападающий «Лады» Трой Джозефс забил потрясающий гол в мате с «Салаватом Юлаевым» (3:2).

На 36-й минуте тольттинцы играли в большинстве. Мислав Росандич отдал передачу на Джозефса. Канадский нападающий получил передачу в центре площадки, прорвался по левому флангу, переиграл соперника и, уже заехав за ворота, нанёс бросок с отрицательного угла. Шайба попала в голкипера Александра Самонова и залетела в сетку.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в Тольятти на стадионе «Лада-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Лада» принимала уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (0:0, 1:1, 2:1).