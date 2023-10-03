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Голевая передача Егора Шаранговича помогла «Флэймз» обыграть «Джетс» в предсезонном матче

Голевая передача Егора Шаранговича помогла «Флэймз» обыграть «Джетс» в предсезонном матче
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Сегодня, 3 октября, в рамках предсезонного матча «Калгари Флэймз» обыграл на своей площадке «Виннипег Джетс». Встреча в арене «Скоушабэнк Саддлдоум» завершилась со счётом 5:4 (1:2, 3:2, 1:0).

За «Калгари» забитыми шайбами отметились Элиас Линдхольм, Адам Ружичка, Диллон Дюбе, Микаэль Баклунд и Мэтт Коронато. На счету белорусского защитника Егора Шаранговича голевая передачи, россиянин Никита Задоров результативными действиями не отметился.

В составе «Виннипег» Вилле Хейнола, Доминик Тонинато и дубль у Давида Густафссона.

Новый сезон НХЛ — 2023/2024 стартует в ночь с 10 на 11 октября. В первый игровой день состоятся три матча. Первая встреча пройдёт между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нэшвилл Предаторз». Затем состоится игра между «Питтсбург Пингвинз» и «Чикаго Блэкхоукс». И завершит первый игровой день матч между «Вегас Голден Найтс» и «Сиэтл Кракен».

Заключительные матчи регулярного чемпионата НХЛ сезона-2023/2024 пройдут в ночь с 18 на 19 апреля 2024 года.

НХЛ - предсезонные матчи
03 октября 2023, вторник. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
5 : 4
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Хейнола (Перфетти, Иафалло) – 06:01 (5x5)     0:2 Тонинато (Стэнли, Вьель) – 14:01 (5x5)     1:2 Линдхольм (Танев, Ханифин) – 19:48 (5x5)     1:3 Густафссон (Форд) – 25:29 (5x5)     2:3 Ружичка (Коронато, Шарангович) – 31:57 (5x5)     3:3 Дюбе (Истерли, Кадри) – 33:11 (5x5)     4:3 Баклунд (Коронато) – 34:21 (5x5)     4:4 Густафссон (Форд) – 34:45 (5x5)     5:4 Коронато (Баклунд, Уигар) – 41:23 (5x4)    
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