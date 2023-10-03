Голевая передача Егора Шаранговича помогла «Флэймз» обыграть «Джетс» в предсезонном матче

Сегодня, 3 октября, в рамках предсезонного матча «Калгари Флэймз» обыграл на своей площадке «Виннипег Джетс». Встреча в арене «Скоушабэнк Саддлдоум» завершилась со счётом 5:4 (1:2, 3:2, 1:0).

За «Калгари» забитыми шайбами отметились Элиас Линдхольм, Адам Ружичка, Диллон Дюбе, Микаэль Баклунд и Мэтт Коронато. На счету белорусского защитника Егора Шаранговича голевая передачи, россиянин Никита Задоров результативными действиями не отметился.

В составе «Виннипег» Вилле Хейнола, Доминик Тонинато и дубль у Давида Густафссона.

Новый сезон НХЛ — 2023/2024 стартует в ночь с 10 на 11 октября. В первый игровой день состоятся три матча. Первая встреча пройдёт между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нэшвилл Предаторз». Затем состоится игра между «Питтсбург Пингвинз» и «Чикаго Блэкхоукс». И завершит первый игровой день матч между «Вегас Голден Найтс» и «Сиэтл Кракен».

Заключительные матчи регулярного чемпионата НХЛ сезона-2023/2024 пройдут в ночь с 18 на 19 апреля 2024 года.