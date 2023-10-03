Экс-нападающий «Сибири», сыгравший в 15 сезонах КХЛ, продолжит карьеру в ВХЛ

«Югра» заключила контракт с 33-летним нападающим Вячеславом Литовченко, сообщается на официальном сайте ВХЛ.

Примечательно, что форвард является одним из немногих хоккеистов, выходивших на лёд в 15 сезонах КХЛ. Только в нынешней кампании Литовченко ещё не участвовал в матчах лиги.

Напомним, прошлый сезон нападающий провёл в «Сибири». Хоккеист принял участие в 38 встречах регулярного чемпионата, в которых забросил три шайбы и отдал столько же результативных передач. В плей-офф Литовченко провёл ещё пять матчей, не отметившись результативными действиями.

За долгую карьеру нападающий успел поиграть, помимо новосибирского клуба, за «Амур» и «Автомобилист». Всего в рамках регулярных чемпионатов игрок провёл 554 встречи, записав на свой счёт 128 (57+71) баллов. На его счету также 31 матч плей-офф и 9 (6+3) очков.