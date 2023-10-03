Анисимов: КХЛ всегда идёт по пути открытости. Мы готовы объяснить любой момент

Главный арбитр КХЛ, член Совета директоров лиги Алексей Анисимов считает, что судейский корпус всегда открыт к объяснениям.

«Нет ли у нас мысли пойти по пути футбольных коллег, и, например, после каждой игровой недели, на официальном сайте лиги выкладывать разбор самых обсуждаемых судейских решений? Футбол и хоккей – два разных самодостаточных вида спорта. Практика выбора моментов за неделю была на сайте. Но надо просто понимать, о каком усмотрении мы говорим. Если мы начнём собирать моменты на своё усмотрение, тогда болельщики будут обвинять нас в том, что мы берём только те эпизоды, которые выгодны нам. Мы же хотим объяснять многие истории, и тут нужно всё правильно разделить. Мы всегда идём по пути открытости и никогда не закрывались. Всегда готовы объяснить любой момент. И опять же вы просто сравните количество матчей в футболе и хоккее.

Мы с вами уже сыграли больше 10 % чемпионата, в ноябре – будет 50 %. У коллег прошли выходные, и они могут спокойно всё выложить и рассказать. А у нас, что было в понедельник, то в пятницу, скорее всего, уже и не вспомнить. За исключением каких-то отдельных эпизодов. Это тоже немаловажно. Наверное, есть смысл разбирать на сайте один-два-три момента, которые не попадают в программу «Судейская», чтобы не главный арбитр, а Департамент судейства объяснял и рассказывал, как и что происходит», — сказал Анисимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полное интервью с Анисимовым можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 4 октября, в 8:00 мск.