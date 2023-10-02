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Спартак — Локомотив. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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«В первый раз такое вижу!» В КХЛ случилось самое необычное удаление сезона

«В первый раз такое вижу!» В КХЛ случилось самое необычное удаление сезона
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В эти минуты на стадионе «Мегаспорт» в Москве проходит очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Спартак» принимает ярославский «Локомотив». К концу второго периода счёт 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 11-й минуте матча «Спартак», играя в большинстве, проводил позиционную атаку. Нападающий москвичей Максим Цыплаков «дежурил» у пятачка, прикрывая обзор вратарю железнодорожников Даниилу Исаеву. В одном из моментов форвард начал задом откатываться в сторону и случайно зацепил своей формой маску голкипера. Шлем слетел, а судьи остановили игру. В итогу Цыплакову выписали двухминутное удаление за блокировку.

«Там шлем зацепился за майку Цыплакова! Цыплаков вообще ни при чём. Ну надо же, я такого вообще никогда [не видел]… В первый раз такое вижу вообще!» — смеясь, сказал комментатор матча.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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