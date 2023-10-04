Анисимов: первым правильным шагом от ИИХФ было бы допустить наших судей

Главный арбитр КХЛ, член совета директоров лиги Алексей Анисимов высказался о международном судействе.

«Как наши судьи относятся к невозможности сейчас судить международные матчи? Не спокойно, а философски. Другой вопрос — в чём мы отличаемся от других видов спорта. Уровень проведения нашего внутреннего чемпионата таков, что на чемпионатах мира методологически наши арбитры свой уровень не поднимут. Это просто обмен опытом и возможность повариться в международной обстановке.

Если говорить о деньгах… Раньше, если возвращаться ещё в 90-е, когда там платили в иностранной валюте, то в курсовой разнице были хорошие деньги. Сейчас история такая, что, когда сборные России и Беларуси перестали играть на чемпионатах мира и вместо них добавились другие команды, уровень турнира очень сильно упал. Я никогда не буду говорить плохо о своих коллегах. Вы сами посмотрите и оцените уровень турнира и уровень судейства.

Поэтому наши арбитры спокойно к этому относятся и понимают, что рано или поздно мы туда вернёмся. Другой вопрос, в какое время и какое поколение туда вернётся. Там же всё подводят под олимпийский цикл. Перед тем как нам отрезали международные турниры, наши арбитры туда ездили — и получили прекрасные оценки. И на них там сильно рассчитывали. И в моём понимании Международная федерация хоккея всегда декларировала, что судьи не имеют принадлежности к странам. Даже если вы берётесь за какую-то страну, то судья – он и в Африке судья. Какая разница, из какой он страны?

Даже в футболе с течением какого-то времени пришли к тому, что в Москве может судить москвич. У нас в КХЛ такое давным-давно было принято. Судья профессионал, и место его прописки не влияет на качество работы. Поэтому я считаю, что первый правильный шаг, который они могли бы сделать, – это допустить наших судей на чемпионаты мира. Я вообще не вижу в этом проблемы, тем более что это пул судей ИИХФ», — сказал Анисимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полное интервью с Анисимовым можно прочитать на «Чемпионате»: