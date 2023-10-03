«Салават Юлаев» подписал контракт с бывшим защитником «Сан-Хосе»

«Салават Юлаев» на официальном сайте объявил о подписании контракта с 26-летним канадским защитником Николя Мелошем.

Отмечается, что соглашение с игроком обороны рассчитано до конца текущего сезона.

Мелош — праворукий защитник. Канадец был задрафтован «Колорадо Эвеланш» в 2015 году во втором раунде под общим 40-м номером. В Национальной хоккейной лиге защитник играл за «Сан-Хосе Шаркс». Всего в КХЛ на его счету 57 матчей, в которых он забросил две шайбы и отдал шесть результативных передач при общем показателе полезности «-16» и 39 штрафных минутах.

Большую часть карьеры Мелош провёл в АХЛ, выступая за «Сан-Антонио Рэмпейдж» (2017/2018), «Колорадо Иглз» (2018/2019), «Сан-Хосе Барракуда» (2019–2022) и «Калгари Рэнглерз» (2022/2023). Статистика в АХЛ: 257 матчей, 76 (16+60) набранных очков, показатель полезности «-1», штрафные минуты – 254.