Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — Северсталь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Салават Юлаев» подписал контракт с бывшим защитником «Сан-Хосе»

«Салават Юлаев» подписал контракт с бывшим защитником «Сан-Хосе»
Аудио-версия:
Комментарии

«Салават Юлаев» на официальном сайте объявил о подписании контракта с 26-летним канадским защитником Николя Мелошем.

Отмечается, что соглашение с игроком обороны рассчитано до конца текущего сезона.

Мелош — праворукий защитник. Канадец был задрафтован «Колорадо Эвеланш» в 2015 году во втором раунде под общим 40-м номером. В Национальной хоккейной лиге защитник играл за «Сан-Хосе Шаркс». Всего в КХЛ на его счету 57 матчей, в которых он забросил две шайбы и отдал шесть результативных передач при общем показателе полезности «-16» и 39 штрафных минутах.

Большую часть карьеры Мелош провёл в АХЛ, выступая за «Сан-Антонио Рэмпейдж» (2017/2018), «Колорадо Иглз» (2018/2019), «Сан-Хосе Барракуда» (2019–2022) и «Калгари Рэнглерз» (2022/2023). Статистика в АХЛ: 257 матчей, 76 (16+60) набранных очков, показатель полезности «-1», штрафные минуты – 254.

Материалы по теме
Видео
«Салават Юлаев» проиграл «Ладе» и потерпел четвёртое поражение в пяти матчах
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android