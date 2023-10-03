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Плющев считает, что у «Салавата Юлаева» и «Авангарда» схожие проблемы на старте сезона КХЛ

Плющев считает, что у «Салавата Юлаева» и «Авангарда» схожие проблемы на старте сезона КХЛ
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Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о проблемах «Авангарда» и «Салавата Юлаева». Обе команды неудачно начали сезон.

«Прошлый сезон у «Салавата Юлаева» получился достаточно неудачным, сразу проиграли в плей-офф «Адмиралу». На словах говорили, что сделали выводы, а на самом деле не поменяли свою позицию и тренерское кредо, поэтому команда по-прежнему буксует. В Омске тоже много говорили, но в итоге теперь не знают, что делать. Для «Авангарда» такая игра не впечатляет. Проблемы у омичей схожи с уфимскими, однозначно. Всё заложено в тренерской концепции, которая далеко не идеальная на сегодняшний день», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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