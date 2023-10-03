ФХР намерена провести турнир с участием команды «Россия 25» в Новосибирске и Омске

Федерация хоккея России (ФХР) намерена провести международный турнир с участием сборной «Россия 25» в Омске и Новосибирске.

«Мы хотим провести такой же турнир в Сибири — Новосибирске и Омске. Не ясно, когда мы ещё будем играть на Олимпиаде и на чемпионате мира, главное — не упустить молодёжь, которая смотрит, чтобы уехать в Европу или в Америку. Поэтому мы собираем команду «Россия 25», мы смотрим на них. Большой праздник был в Красноярске, Челябинске, Астане.

Флаг и гимн объединяют людей. Президент сказал мне, когда мне поручили возглавить федерацию: мне не победы нужны, мне нужно россиян объединять», — цитирует президента ФХР Владислава Третьяка ТАСС.

Команда «Россия 25» состоит из игроков, средний возраст которых не превышает 25 лет, в начале мая она провела товарищеские матчи против сборных Белоруссии и Казахстана. Российские хоккеисты одержали семь побед и потерпели два поражения.